EBC znów sugeruje obniżkę stóp w czerwcu

- Pogarszające się perspektywy gospodarcze dla strefy euro oraz dalsze słabnięcie presji inflacyjnej byłyby argumentem za raczej szybkimi, ale mniejszymi cięciami stóp, by zapewnić ulgę gospodarce. Jednakże uparta inflacja bazowa, zwłaszcza ta dotycząca sektora usług, niepewność związana z wzrostem płac i niekończąca się wiara w ożywienie gospodarcze w strefie euro wciąż są dla EBC barierą dla cięcia stóp. Przynajmniej na razie - wskazuje Carsten Brzeski, ekonomista ING. Spodziewa się on więc, że do pierwszej obniżki stóp dojdzie dopiero w czerwcu.