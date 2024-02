Czystki w bankach zaczną się od PKO BP. Są nieoficjalni kandydaci

Wszyscy są mniej więcej dobrze oceniani przez rynek. Na dziś nie wiadomo, czy wszystkie siedem osób zostanie powołanych w skład rady, czy może są to kandydaci do wyboru na kilka miejsc.

Warto dodać, że zgodnie ze statutem PKO BP rada nadzorcza musi liczyć co najmniej pięć osób, a maksymalnie może to być trzynaście osób (obecnie to dziesięć osób). Może więc dojść do sytuacji, że po piątkowym walnym bank będzie miał organ nadzorczy w stuprocentowo nowym składzie.

Rynek huczy

Zadaniem nowej rady będzie zapewne zmiana zarządu PKO BP, choć może to się odbyć najwcześniej siedem dni po pierwszym jej posiedzeniu.

Jak dokładnie będzie wyglądać ten proces, na razie nie wiadomo, Ministerstwo Aktywów Państwowych nie odpowiedziało na nasze pytania w tej kwestii.

Czytaj więcej Banki PKO BP komentuje wpis pracownika i działacza PiS. "Nie powinien mieć miejsca" Władze PKO BP podkreślają w swoim komentarzu, że wpis Oskara Szafarowicza na temat oczekiwanego zysku banku za miniony rok, jest wyłącznie jego opinią. I nie mieści się w kanonie dobrych zachowań przedstawicieli spółek giełdowych.

Czy nowy prezes zostanie wyłoniony w konkursie, a jeśli tak, to kiedy miałoby zostać rozpisane postępowanie konkursowe? Jeśli nie konkurs, to kto ma wskazać kandydata na prezesa i wedle jakich kryteriów? Czy czystki będą dotyczyć wszystkich członków zarządu co do zasady, czy może wobec nich zostanie dokonana ocena merytoryczna ich dokonań?