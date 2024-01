PKO BP komentuje wpis pracownika i działacza PiS. "Nie powinien mieć miejsca"

Po tym, jak działacz PiS i dotychczasowy pracownik PKO BP Oskar Szafarowicz, napisał we wtorek na platformie X o prawdopodobnym zysku banku za 2023 r. na rekordowym poziomie 7 mld zł, pojawiły się podejrzenia ujawnienie o poufnych, wrażliwych dla wyceny giełdowej spółki, informacji. Raport z wynikami PKO BP zostanie przedstawiony 7 marca. W środę po południu swoje stanowisko w tej kwestii przedstawił też sam PKO Bank Polski.

Bez dostępu do niepublikowanych danych

"Pan Oskar Szafarowicz, na zajmowanym w banku stanowisku, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, nie ma dostępu do danych dotyczących nieopublikowanych wyników banku. Pan Oskar Szafarowicz nie jest także upoważniony do przekazywania do publicznej wiadomości oświadczeń w imieniu PKO Banku Polskiego" - czytamy w stanowisku.

„W związku z tym wpis na serwisie X z 30 stycznia, dotyczący oczekiwanego zysku PKO BP za 2023 rok, jest wyłącznie jego opinią bez żadnych podstaw faktycznych. Możemy domniemywać, że jego opinia mogła być oparta na ogólnodostępnych informacjach dotyczących konsensusu rynkowego w zakresie wyników banku za ubiegły rok. Taki konsensus dostępny jest np. w serwisie Bloomberga i na wielu internetowych serwisach giełdowych, a PKO Bank Polski publikuje zbierany przez siebie konsensus na stronie relacji inwestorskich (https://www.pkobp.pl/relacje-inwestorskie/konsensus-i-prognozy/)” - zaznaczają władze spółki.

Potępienie zachowania Oskara Szafarowicza

Dalej PKO BP dodaje, że pojawiają się już pierwsze prognozy domów maklerskich dotyczące wyników banku w czwartym kwartale 2023 r., które uaktualniają oczekiwania rynku również co do wyników całego roku. Oczekiwania dotyczące zysku spółki i wypłaty dywidendy były także przedmiotem szeregu artykułów prasowych (jako przykład PKO BP podaje: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekord-Orlenu-zagrozony-Dywidenda-od-PKO-BP-moze-byc-jedna-z-najwyzszych-w-historii-GPW-8684697.html).