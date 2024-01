Zysk netto grupy Banku Millennium w IV kwartale 2023 roku wyniósł 115 mln zł – podał bank we wstępnym raporcie. To ponad dwa razy mniej niż rok wcześniej, o ok. 12 proc. więcej niż w II kwartale 2023 r. i o ok. 13 proc. więcej od oczekiwań analityków.

Franki obniżają zyski

W całym 2023 roku zysk netto grupy wyniósł 576 mln zł wobec ponad 1 mld zł straty w 2022 r. Decydujący wpływ na wyniki banku miały rezerwy na kredyty w CHF. W samym IV kw. wyniosły one 778 mln zł po podatku, a w całym 2023 r. – aż 3338 mln zł. Gdyby nie problem frankowy, skorygowany wynik netto 2023 roku wyniósłby 2993 mln zł.

Millennium podkreśla w informacji prasowej, że liczba ugód zawartych z frankowiczami powróciła powyżej poziomu 1 tys. kwartalnie. Łącznie na koniec minionego roku wzrosła ona do 21,4 tys. (w samym 2023 r. było to 3,7 tys. ugód, a w IV kw. – 1072), co odpowiada 35 proc. liczby aktywnych (w czasie startu procesu ugód) umów kredytowych w CHF.

Nieco mniejszy zysk z odsetek

Wynik odsetkowy banku wyniósł w IV kw. 1284 mln zł. To o 5-6 proc. mniej w ujęciu rocznym i kwartalnym, a także poniżej konsensusu. Kwartalna marża odsetkowa spadła do 424 pb. z poziomu 477 pb. w III kwartale.