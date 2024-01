Co zastąpi „Bezpieczny kredyt 2 proc.”? Będą ograniczenia

Z drugiej strony trzeba też jasno sobie powiedzieć, że osoby o najniższych dochodach w ogóle nie powinny być klientami banków i kredytobiorcami. Tu wsparcie publiczne powinno polegać na dostarczeniu mieszkań komunalnych.

Zdaniem Bartosza Turka nowa oferta rządu może oznaczać kredyt o oprocentowaniu od 0 do 2 proc. (kredyt 0 proc. promowała w kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska). Warto też zwrócić uwagę na sformułowanie, że nowy instrument ma być bardziej atrakcyjny dla dużych rodzin.

Bez wzrostu cen

Resort rozwoju zaznacza, że „istotnym założeniem nowej oferty jest również mniejsza presja na rynek mieszkaniowy i związany z tym wpływ na wzrost cen”. To ważne założenie, bo rzeczywiście „BK2” w 2023 r. spowodował boom na mieszkania po dwóch latach posuchy ze względu na wysokie koszty pożyczania, a przy ograniczonej podaży na rynku nieruchomości – także gwałtowny wzrost cen.

– Jeśli liczba uprawnionych będzie mniejsza, to rzeczywiście może to zmniejszyć presję na rynku. Można też wyobrazić sobie limity, jeśli chodzi o cenę za metr mieszkania, jaki można by było kupić za nowy „tani kredyt” – zaznacza Sadowski.

– Ale najważniejsze jest to, by przekonać Polaków, że nowy program rządowego wsparcia będzie działał w dłuższym okresie. Bo „Bezpieczny kredyt 2 proc.” przyniósł takie, a nie inne efekty przez kumulację najpierw odroczonego popytu, a potem obaw, że się szybko skończy. To, czego potrzeba przede wszystkim, to pewność rządowego wsparcia w dłuższym okresie – mówi Sadowski.