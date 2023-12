Pozew przeciw znanemu bankowi inwestycyjnemu. Klient z demencją stracił miliony

Czytaj więcej Banki JPMorgan przejmuje First Republic Bank Kalifornijski regulator przejął First Republic Bank. Ogłosił, że wszystkie aktywa tego pożyczkodawcy zostaną przekazane bankowi JPMorgan Chase.

86-latek z demencją nie rozumiał porad bankowców z JPMorgana

Pracownicy JPMorgana przedstawiali Doelgerowi optymistyczne prognozy odnośnie skomplikowanych instrumentów MLP, które nigdy się nie sprawdziły. Dzięki statusowi zaawansowanego inwestora 86-latek miał możliwość lokować w tych charakteryzujących się wysokim ryzykiem inwestycjach ogromną większość swojego kapitału, nawet nie rozumiejąc bankowców, którzy przedstawiali mu ich wyniki.

- Zapytałam go „Peter, czy ty rozumiesz, co on do ciebie mówił?”, na co on odparł, że nie. Ja mu powiedziałam, że nigdy tego nie rozumiał, czuliśmy się jak głupi i głupszy” – relacjonowała w rozmowie z Bloombergiem Yoon Doelger.

Pochodzący z nowojorskiej rodziny, która w XIX wieku dorobiła się na biznesie browarniczym, Peter Doelger sam osiągnął sukces w branży ocieplania budynków. W 1995 r. sprzedał swoją firmę Honeywellowi, po czym z powodzeniem inwestował w spółki biotechnologiczne, koreańskie nieruchomości oraz właśnie instrumenty MLP, do których wrócił w czasie rozpoczętej w 2015 r. współpracy z JPMorganem.