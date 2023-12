– Złoty jest walutą płynną, zmienia się codziennie w zależności od wielu informacji, jest to istotne z perspektywy gospodarki. W momencie kiedy mamy obniżenie koniunktury, to dochodzi do osłabienia złotego, co z kolei pomaga polskiemu eksportowi. Co do zasady, jeżeli koniunktura jest bardzo dobra, gospodarka silnie się rozwija, to złoty się umacnia i to również wpływa na stabilizację koniunktury – wyjaśniła wiceprezeska NBP.

– Kurs złotego zależny jest również od tego, co dzieje się na parach innych walut. Rzeczywiście jest tak, że gdyby doszło do silnego osłabienia złotego, mogłoby to być używane jako argument, iż ta waluta nie służy już więcej gospodarce. Argumentów za tym, żeby złoty dalej służył polskiej gospodarce, jest bardzo dużo i to nie jest tylko silny kurs złotego. Przede wszystkim jest to narzędzie polityki pieniężnej, które jest dostosowane do polskiej gospodarki – zaznaczyła Kightley.

Marta Kightley: Działania NBP uratowały gospodarkę

Pierwsza zastępczyni prezesa NBP uważa, że NBP podjął właściwe działania w czasie pandemii koronawirusa, by uratować gospodarkę z zapaści.

– Ważne jest to, aby zrozumieć, że polskiej gospodarce naprawdę groziło załamanie. Działania nie tylko NBP, ale również banków światowych, to były w dużej mierze skoordynowane działania, co pozwoliło przejść gospodarce światowej przez bardzo trudny i groźny okres, jakim była pandemia COVID-19. W sytuacji gdyby tego nie było i nie wprowadzono by tych działań, to spadek polskiego PKB za cały 2020 rok to byłoby tylko dwa procent – wskazała.