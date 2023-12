Adam Glapiński przyznał sobie premię: 15 pensji w skali roku

„Nagrody Prezesa NBP to za I kwartał - 3 krotność, za II kwartał - 3,5 krotność, za III kwartał - 4 krotność a za IV kwartał 4,5 krotność miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy” – napisał na X (dawniej Twitter”

Reklama

Premie mają dostać: prezes NBP, czyli Adam Glapiński, wiceprezes i pierwszy zastępca prezesa NBP, czyli Marta Kightley oraz wiceprezes NBP, czyli Adam Lipiński.



To nie pierwszy raz kiedy Mucha wypowiada się krytycznie o prezesie NBP. W piątek Paweł Mucha upublicznił list skierowany do prezesa Adama Glapińskiego, w którym zarzuca mu łamanie prawa i próbę uciszania go. Jak twierdzi, Glapiński miał żądać od niego usunięcia wpisów z portalu X dotyczących sporu z zarządzie banku centralnego. Członek zarządu NBP pisze, że ma prawo do „tzw. sygnalizacji pracowniczej i przedstawiania publicznie informacji o możliwych naruszeniach prawa przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego”, zwłaszcza w sytuacji, w której jego działania „spotykają się z kolejnymi atakami retorsji” przez Glapińskiego lub podległych mu pracowników.