Nadia Calvinho pokieruje Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Po zatwierdzeniu jej kandydatury przez zarząd EBI — co powinno być formalnością — dotychczasowa wicepremier i minister gospodarki Hiszpanii (od czerwca 2018) stanie od 1 stycznia na czele największego na świecie publicznego banku rozwoju. Nadia Calvinho, 55-letnia ekonomistka, obrończyni praw kobiet, poliglotka (mówi biegle po angielsku, francusku, niemiecku), matka czwórki dzieci, była od kilku tygodni faworytką do objęcia tego stanowiska.

Konkurowały ponadto komisarz UE ds. konkurencji, Margrethe Vestager, która w ostatniej chwili wycofała się, b. minister finansów Włoch Daniele Franco. b. minister finansów Teresa Czerwińska i obecny wiceprezes EBI, Thomas Estros ze Szwecji. Zastąpi na tym stanowisku niemieckiego ekonomistę Wernera Hoyera (72 lata), będzie pierwszą kobietą i pierwszą Hiszpanką na tak wysokim stanowisku.

- Doszliśmy do wniosku i do wspólnej zgody co do kandydatury Nadii Calvinho. Jestem przekonani, że ma wszelkie zalety potrzebne do kierowania największym na świecie bankiem wielostronnym, kierującym bardzo potrzebne finansowanie do firm i wspierającym rozwój konkurencyjności Europy i zrównoważony wzrost — oświadczył belgijski minister Vincent Van Peteghem, rotacyjny przewodniczący rady ministrów Ecofin.