Ubywa kredytów frankowych

Skokowy wzrost zysku banków rok do roku wynika także z faktu, że w 2022 r. musiały one ponieść ogromne koszty różnych obciążeń regulacyjnych. To przede wszystkim ok. 13 mld zł kosztów dwuletnich wakacji kredytowych, podwyższone składki na BFG i system ochrony banków komercyjnych, czy na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

W tym 2023 r. na razie takich dodatkowych obciążeń nie było, w wyjątkiem ciągnącej się sagi kredytów frankowych. Ani KNF ani NBP nie podają na bieżąco ile wynoszą rezerwy banków na ryzyko prawne kredytów walutowych. Wiadomo za to, że dzięki takim odpisom bilansowa wartość kredytów w CHF sukcesywnie topnieje – na koniec września 2023 r. było ok. 30 mld zł, wobec 68,7 mld zł na koniec września 2022 r.