Chiński bankier podejrzany o korupcję. Władze „czyszczą” sektor bankowy w Chinach

Jak wynika z analizy CNN oświadczeń opublikowanych na stronie internetowej CCDI, w tym roku komisja przeprowadziła dochodzenia przeciwko kilkunastu członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla w najważniejszych instytucjach finansowych w kraju. Według komisji jest wśród nich trzech czołowych menedżerów zajmujących najwyższe stanowiska w chińskim świecie finansów, wobec których toczyło się dochodzenie lub postawiono im zarzuty.

Według CNN dochodzenia to jeden z elementów kampanii antykorupcyjnej chińskiego przywódcy Xi Jinpinga i próba dalszego umocnienia jego władzy.

W kwietniu tego roku Li Xiaopeng, były prezes China Everbright Group – jednego z najstarszych i największych państwowych konglomeratów finansowych w kraju – został oskarżony o „poważne naruszenie prawa i dyscypliny” i według komisji toczy się wobec niego dochodzenie. Według Xinhua Li został wydalony z partii komunistycznej i aresztowany w październiku za rzekome branie łapówek.

W marcu komisja wszczęła podobne dochodzenie w sprawie Liu Liange, byłego prezesa państwowego Bank of China, czwartego co do wielkości pożyczkodawcy w kraju. Jak wynika z dokumentów złożonych przez bank, Liu złożył rezygnację ze stanowiska. Według Xinhua Liu został aresztowany w zeszłym miesiącu pod zarzutem przyjmowania łapówek i nielegalnego udzielania pożyczek.