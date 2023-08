Frankowy problem przyciął bankom zyski

Ugód przybywa

W pewnym sensie pocieszające w tej sytuacji może być to, że koszty ostatniego wyroku TSUE (z 15 czerwca br.) banki mogą jednak rozłożyć „na raty”. Oznacza to, że zyski banków będą przycinane przez franki jeszcze przez jakiś czas, ale za to zniknęło widmo bankructwa kilku podmiotów.

Dobrym sygnałem, z punktu widzenia kredytodawców, jest też to, że mimo wszystko całkiem wielu frankowiczów decyduje się na zawarcie ugody. Z naszej analizy danych dotyczących pięciu największych banków obciążonych kredytami w CHF wynika, że na koniec pierwszego półrocza liczba ugód wyniosła już ok. 69 tys., wobec 56,4 tys. na koniec marca br. i 42,2 tys. na koniec grudnia 2022 r.

Oczywiście, liczba pozwów sądowych ze strony frankowiczów też całkiem dynamicznie rośnie, koniec końców banki od problemu więc nie uciekną. Przy czym, jak zauważają eksperci, część podmiotów sektora (zwykle te, których bilans jest mniej obciążony kredytami w CHF) już jakiś czas temu postanowiła się uporać z tym wyzwaniem i dziś może realizować rekordowo wysokie zyski. Chodzi tu przede wszystkim o Bank Pekao, ING BSK czy Alior Bank.

W efekcie takiej strategii w sumie zarobki sektora nie wyglądają tak źle, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Dla analizowanych przez nas dziewięciu spółek notowanych na GPW, które przedstawiły dotąd raporty za II kw. (wyjątkiem jest tu Bank Handlowy), zysk netto wyniósł w omawianym okresie 5,56 mld zł, czyli aż dwa razy więcej niż rok wcześniej (2,74 mld zł) i o 20 proc. mniej niż w I kw. br.

Zarobek na odsetkach

Jeśli chodzi o pozostałe aspekty działalności, wyglądają one zwykle bardzo dobrze. Szczególnie tzw. wynik odsetkowy (czyli różnica między przychodami z tytułu odsetek od kredytów a wypłaconymi odsetkami od depozytów). Nasza analiza pokazuje, że wszystkim bankom udało się pobić rekordy z poprzedniego kwartału w tym zakresie.