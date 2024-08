Taki scenariusz opiera się na założeniu, że nie będzie już nowych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE czy polskiego Sądu Najwyższego, które byłyby jeszcze bardziej korzystne dla frankowiczów i byłyby mocno nagłaśniane medialnie. Poza tym, jak wskazują eksperci, w ogóle szybko kurczy się liczba aktywnych, jeszcze spłacanych przez klientów kredytów CHF. Tym samym zmniejsza się (przynajmniej teoretycznie) pula potencjalnych pozwów.

Z danych KNF wynika, że na koniec czerwca w „bilansach” banków było jeszcze 220 tys. aktywnych hipotek frankowych. Szacując, że ok. 169 tys. z nich już jest objętych pozwami, zostaje więc 51 tys. kredytobiorców, którzy nie podjęli działań zmierzających do redukcji zadłużenia ani w wyniku ugody z bankiem, ani unieważnienia umowy na drodze sądowej. Rok wcześniej takich osób mogło być ok. 147 tys.

Czytaj więcej Banki Wyrok TSUE: sukces frankowiczów, bolesna porażka banków Darmowy kredyt frankowy łącznie będzie kosztował 100 mld zł. Stabilność sektora z tego tytułu nie powinna zostać zachwiana – oceniają eksperci. Ale koniec końców ktoś za to będzie musiał zapłacić.

Dobrze to widać w poszczególnych bankach, które analizujemy. Np. mBank podaje, że liczba aktywnych kredytów na koniec II kw. br. wynosiła ok. 23,5 tys., z czego 74 proc. znajdowało się w sądzie. Pozostało więc 6,1 tys. hipotek bez żadnych decyzji wobec 10,1 tys. na koniec grudnia 2023 r. W PKO BP może być ich obecnie ok. 23 tys., a w Banku Pekao – ok. 5,6 tys. (nie ma porównania z poprzednimi okresami).

Cień spłaconych kredytów

– Gdyby frankowy problem dotyczył tylko aktywnych umów, bylibyśmy coraz bliżej końca – komentuje Michał Sobolewski. – Ale niestety, w grę wchodzą jeszcze kredyty już spłacone. A to, jak się zachowają kredytobiorcy, którzy już zamknęli swoje rozliczania z bankiem, jest wielką niewiadomą – zaznacza Sobolewski. – Teoretycznie na razie takich spraw nie ma dużo – zauważa też Kamil Stolarski. – Jednak ich dynamika jest niepokojąca. Zakładaliśmy, że liczba pozwów na spłaconym portfelu będzie spadać, a okazało się, że jednak rośnie, i to mocno – podkreśla.