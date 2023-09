Kurs głównej pary walutowej zniżkuje na koniec dnia do 1,057. Oznacza to potwierdzenie poniedziałkowego zejścia EUR/USD poniżej 1,06. Umocnienie amerykańskiej waluty trwa od połowy lipca, kiedy kurs eurodolara przekraczał chwilami poziom 1,12. Teraz jednak EUR/USD zbliża się do dołków z lutego i marca tego roku.

USD do góry

Zwyżka dolara do euro oddziałuje także na kurs USD/PLN. We wtorek po południu za amerykańską walutę inwestorzy płacą 4,355 zł wobec 4,349 na zamknięciu w poniedziałek. Frank kosztuje 4,76 zł, natomiast euro sięga 4,60 zł.

Przecena amerykańskiego długu

Dolar zyskuje na wartości wraz z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów na utrzymanie restrykcyjnej polityki monetarnej w USA. Widać to po zniżkujących notowaniach (wzrostach rentowności) obligacji skarbowych USA, które we wtorek znów wzbijają się na najwyższe od 16 lat poziomy. We wtorek dolar zyskiwał praktycznie wobec wszystkich innych walut.