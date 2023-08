Stopy procentowe w Turcji wystrzeliły. Nikt się nie spodziewał takiego skoku

Turecki bank centralny podniósł stopy procentowe więcej niż oczekiwano, do 25 proc. Zasygnalizował tym, że jest skłonny wywiązać się z nowego zobowiązania do stłumienia inflacji poprzez politykę pieniężną.

Do tej pory główna stopa procentowa w Turcji wynosiła 17,5 proc. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewali się wzrostu „tylko” do 20 proc. Po informacji o podwyżce do 25 proc. osłabiona lira turecka umocniła się wobec euro i dolara amerykańskiego.

Komitet tureckiego banku centralnego w oświadczeniu stwierdził, że „postanowił kontynuować proces zacieśnienia polityki pieniężnej, aby jak najszybciej wyznaczyć kurs dezinflacji, zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne i kontrolować pogorszenie zachowań cenowych”.

Utrzymująca się wysoka inflacja w Turcji zmusiła bank centralny do niedawnej rewizji prognozy inflacji na koniec roku z 22,3 proc. do 58 proc. Według nowych informacji banku inflacja na koniec roku będzie znajdować się w górnej granicy przedziału prognozy.