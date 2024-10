Rakiety Hezbollahu spadły na Izrael. Są ranni

Wojna Izraela z Hamasem: Rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy

Izrael atakuje też cele w Strefie Gazy – w niedzielę w ataku na meczet i szkołę, w których schronili się palestyńscy uchodźcy, zginąć miało 26 osób, a 93 zostało rannych – podają media związane z Hamasem. Izrael odpowiada, że dokonał precyzyjnych ataków na terrorystów z Hamasu.



W nocy z 30 września na 1 października izraelska armia weszła do południowego Libanu, po tygodniu intensywnych bombardowań tego kraju, w których zginął m.in. przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah. Wcześniej Izrael rozszerzył cele operacji prowadzonej w Strefie Gazy przeciw Hamasowi o doprowadzenie do sytuacji, w której na północne pogranicze Izraela będą mogli wrócić mieszkańcy ewakuowani stamtąd, w związku z intensywnym ostrzałem prowadzonym przez Hezbollah.



Dokładnie rok temu, 7 października 2023 roku, Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W reakcji na to Izrael rozpoczął operację odwetową w Strefie Gazy, w której – według źródeł palestyńskich – zginęło ok. 42 tys. osób, a większość mieszkańców enklawy zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów.