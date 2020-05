Już w pierwszym kwartale polskie firmy złapały wirusa

Kondycja średnich i dużych przedsiębiorstw już w I kwartale br. wyraźnie się pogorszyła, choć epidemia Covid-19 paraliżowała gospodarkę tylko przez pół miesiąca.

Poniżej dalsza część artykułu Jak podał w poniedziałek GUS, przychody przedsiębiorstw niefinansowych z co najmniej 50 pracownikami wzrosły w I kwartale br. o 4,3 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,8 proc. w całym 2019 r. Przy tym, przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 3,8 proc rok do roku.

Koszty przedsiębiorstw wzrosły w tym okresie o 5,7 proc. rok do roku, podobnie jak w całym 2019 r., a koszty sprzedaży o 4,5 proc. rok do roku. W rezultacie wynik finansowy ze sprzedaży spadł o 10 proc. rok do roku.

Za sprawą strat na operacjach finansowych, które w skali całego sektora pogłębiły się do 10,3 mld zł z 2,7 mld zł w I kwartale 2019 r., wynik finansowy netto przedsiębiorstw zmalał jednak aż o 29 proc. rok do roku i znalazł się na poziomie najniższym od 2013 r. Rentowność netto przedsiębiorstw wyniosła 2,4 proc., najmniej od 2009 r.

Ujemne wskaźniki rentowności odnotowała m.in. branża gastronomiczno-hotelarska, pozostała działalność usługowa, a także branża transportowa i magazynowa. Jak zauważyli w komentarzu ekonomiści z banku Pekao, wszystkie te branże zostały bezpośrednio dotknięte ograniczeniami aktywności ekonomicznej wprowadzonymi przez rząd w celu zahamowania rozwoju epidemii Covid-19.

Mimo to, początek roku nie zahamował jeszcze wzrostu inwestycji. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyły się realnie (w cenach stałych) o 4,3 proc. rok do roku, po 11,4 proc. w 2019 r.