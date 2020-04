Krzysztof Adam Kowalczyk: Więcej elastyczności dla firm

Kolejna odsłona antykryzysowych zmian w prawie przynosi wiele rozwiązań pożytecznych w okresie załamania wywołanego narzuconym przez rząd lockdownem. To choćby dopłaty do kredytów dla firm dotkniętych kryzysem, wyższe zaliczki na zamówienia publiczne czy łagodzenie reguł fiskalnych dla samorządów terytorialnych. Nie będę nad nią jednak piał z zachwytu, bo trudno o radość, gdy pakiet przynosi ułatwienia tego, co w recesji najsmutniejsze – zwolnień pracowników. Owszem, organizacje pracodawców od lat argumentowały, że bardziej elastyczne prawo pracy ułatwiłoby zwiększanie zatrudnienia w okresie prosperity, bo koszt ewentualnych zwolnień i wycofania się z nieudanej inwestycji byłby mniejszy. Ale pewnie nie takie okoliczności luzowania sobie wyobrażały.

