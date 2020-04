Paweł Borys: Skala naszej tarczy jest podobna do tej, którą mają Amerykanie

Kryzys wywołany Covid-19 uderzy w finanse państwa. Tarcza antykryzysowa musi równoważyć interes pracodawców, pracowników, stabilność budżetu i bezpieczeństwo zdrowotne – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jaki jest koszt rozwiązań zapisanych w tarczy antykryzysowej? Poniżej dalsza część artykułu

Wszystkie rozwiązania tarczy antykryzysowej mają obecnie wartość ponad 220 mld zł, co stanowi ok. 10 proc. PKB. Jest to jeden z największych wśród ogłoszonych pakietów gospodarczych. Konkretnie drugi największy po Malezji wśród krajów rozwijających się – i o podobnej skali względem gospodarki, jak w USA. Tarcza zawiera wydatki budżetowe na ochronę miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorstw, zdrowie i inwestycje o wartości ponad 3 proc. PKB. W większości krajów ogłoszone pakiety fiskalne mają wartość ok. 1,5–2 proc. Pozostała część to zabezpieczenie płynności w systemie finansowym oraz dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw poprzez działania NBP, KNF oraz gwarancje kredytowe BGK dla dużych i małych firm.

Ile dzięki tarczy może zyskać przedsiębiorca? I czy to wystarczy do utrzymania płynności firmy oraz powstrzyma jej właściciela przed zwolnieniami?

Najważniejszym celem tarczy jest ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw. Silne wsparcie otrzymują mikrofirmy, czyli firmy zatrudniające do dziewięciu osób łącznie z właścicielem, gdyż one posiadają relatywnie najmniejsze zabezpieczenie finansowe. Te firmy zostaną zwolnione ze składek ZUS. Ponadto wszystkim przedsiębiorstwom, które odczuły znaczący lub całkowity spadek przychodów, specustawa umożliwia skorzystanie z tzw. przestoju ekonomicznego. Mogą z niego skorzystać firmy, które odnotowały co najmniej 15-proc. spadek przychodów w okresie dowolnych dwóch miesięcy w 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku lub spadek przychodów o 25 proc. w okresie miesiąca (lub następujących po sobie 30 dni) w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W takim przypadku pracodawca, zamiast zwalniać pracowników, może skorzystać z postojowego. Podczas postojowego pracownik nie pracuje, ale przysługuje mu połowa wynagrodzenia i nie mniej niż płaca minimalna, czyli 2,6 tys. zł brutto. Pracodawcy przysługuje dopłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie połowy płacy minimalnej, czyli 1,3 tys. zł, a dodatkowo państwo pokrywa składki na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy. Pozwala to obniżyć koszty pracy o około 75 proc. Drugą formą wsparcia dla firm, służącą ochronie miejsc pracy, jest możliwość obniżenia podstawy wymiaru czasu pracy pracownika o 20 proc., jednak nie mniej niż do 0,5 etatu, a wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna. Warunki dla firm dotyczące spadku przychodów są analogiczne do postojowego. W przypadku obniżonego czasu pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaca połowę obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 proc. wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku pracowników, których wynagrodzenie przekracza 300 proc. wynagrodzenia przeciętnego, czyli ok. 15 tys. zł. Pozwala to obniżyć koszty pracy o 65 proc.

Pracodawcy odczuwający spadek przychodów mogą elastycznie wybrać i łączyć te rozwiązania, wprowadzając dla części pracowników postojowe, a dla części obniżony czas pracy.

Przedsiębiorcy narzekają, że rząd nie wysłuchał ich postulatów, a tarcza jest za słaba, by powstrzymać związane z pandemią negatywne skutki dla firm i ich pracowników. Przekonują, że zapisane w niej rozwiązania powinny obowiązywać przez sześć, a nie przez trzy miesiące oraz powinny obejmować także zwolnienia z podatków. Nie mają racji?

W chwili obecnej można wystąpić do ZUS lub urzędu skarbowego o odroczenie płatności. Rozliczenie PIT zostało przesunięte, a stratę w CIT za ten rok można rozliczyć z ubiegłym rokiem. W związku ze spadkiem przychodów duża część firm i tak nie będzie płaciła CIT, stąd zwolnienie niewiele tu daje. Zdecydowana większość krajów pozwala na przesunięcie płatności VAT lub składek, a nie zwolnienie z ich opłacenia. Trzeba pamiętać, że ważne jest w tej sytuacji także bezpieczeństwo finansów publicznych. Obecny kryzys wywołany Covid-19 uderzy w nie w kilku wymiarach. Po pierwsze, nastąpi spadek dochodów praktycznie we wszystkich kategoriach, po drugie – rosną wydatki na walkę z Covid-19, a po trzecie – spadnie PKB, co będzie skutkować silnym wzrostem deficytu i długu publicznego do PKB. To musi się wydarzyć, aby z kolei chronić gospodarkę przed skutkami Covid-19, ale rozwiązania gospodarcze tarczy muszą równoważyć interes pracodawców, pracowników, stabilność budżetu oraz bezpieczeństwo zdrowotne.

Przedsiębiorcy zgłaszają gotowość pracy nad drugą tarczą. Czy także strona rządowa już o niej myśli?