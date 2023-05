Po raz pierwszy udało się uzyskać DNA człowieka z artefaktu z epoki kamienia

Znaleziony w Jaskini Denisowa na południowej Syberii wisiorek pochodzący z epoki kamienia był noszony - jak wykazała analiza pozyskanego z niego ludzkiego DNA - przez kobietę żyjąca między 19 tys. a 25 tys. lat temu.



Reklama

Właścicielka naszyjnika należała do Starożytnych Północnych Euroazjatów (ANE), która jest genetycznie spokrewniona z pierwszymi Amerykanami - czytamy w "Nature".



Nowa metoda pozyskiwania DNA z artefaktów może umożliwić naukowcom zdobywanie informacji o płci i pochodzeniu genetycznym twórców tych artefaktów, a także osób, które je nosiły lub używały ich w inny sposób (chodzi np. o wykonane z kości zwierząt narzędzia).



- To niesamowite. To znaczy, że będziemy w stanie odpowiedzieć na proste pytania, takie jak jakie zadania należały do mężczyzn, a jakie do kobiet w tamtym czasie - mówi prof. Marie Soressi, współautorka badań.