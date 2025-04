Materiał partnera: Stena Recycling

Anna Jaranowska-Kołakowska Recruitment & Competence Development Manager People & Culture, Stena Recycling

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna niewątpliwie mają realny wpływ na obszar HR. Potwierdzają to zarówno badania ogólnodostępne na rynku polskim, jak i nasze doświadczenia w Stena Recycling.

Zaczynając od obszaru pozyskiwania talentów widzimy wagę tematu ESG. Kandydaci poszukujący nowego pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy firma aktywnie działa w tym obszarze, czy wdraża strategię zrównoważonego rozwoju i – co równie ważne – czy jest ona rzeczywiście obecna w codziennym funkcjonowaniu organizacji.

Z uwagi na charakter naszej działalności oraz rozpoznawalność marki, w której już sama nazwa niesie skojarzenia z recyklingiem, widzimy, że kandydaci szczególnie doceniają działania związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Stawiają na firmy, które prowadzą działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny. Dobre praktyki oraz zaangażowanie w realizację celów ESG wyraźnie wzmacniają nasz wizerunek jako pracodawcy – potwierdzają to rozmowy prowadzone podczas rekrutacji. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wspierają proces pozyskiwania nowych pracowników i tym samym umożliwiają lepsze odpowiadanie na potrzeby biznesowe organizacji.

Równie istotna jest perspektywa wewnętrzna. Wśród pracowników dostrzegamy zainteresowanie tematem ESG. Pracownicy widzą sens swojej pracy zawodowej, która przyczynia się do pozytywnych zmian zarówno społecznych, jak i środowiskowych. To pozytywnie wpływa na zaangażowanie. Nasi ludzie cenią wspierające, bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, które tworzymy, promując wartości takie jak różnorodność – również międzypokoleniowa – inkluzywność czy zaangażowane przywództwo. Dodatkowo inicjatywy realizowane na rzecz lokalnych społeczności są nie tylko zauważane, ale i bardzo doceniane przez pracowników. Chętnie angażują się w dodatkowe działania, wspierając sąsiedztwo w lokalizacjach, w których Stena Recycling jest obecna. Tego typu aktywność wzmacnia identyfikację z firmą i buduje silną i niepowtarzalną kulturę organizacyjną.

Działania podejmowane w ramach ESG – we wszystkich trzech filarach – w sposób bezpośredni oddziałują na obszar HR. Co więcej, rosnące oczekiwania rynku zarówno ze strony kandydatów, jak i innych interesariuszy, w tym klientów – stanowią dla nas, w dziale People & Culture w Stena Recycling, dodatkową motywację do konsekwentnego wspierania realizacji celów ESG.

Materiał partnera: Stena Recycling