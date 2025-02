Wyzwania dla małego biznesu

Warto tę inwestycyjną szansę wykorzystać, a rok 2025 jest pod tym względem wyjątkowy. Wreszcie rusza fala inwestycji prywatnych i publicznych, wspieranych przez absorbcję funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021–2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy.

Choć z badań wynika, że mniej niż połowa MŚP planuje korzystać ze środków z tego programu, to płynące z niego korzyści powinny być szeroko odczuwalne w całej gospodarce. Pieniądze będą przeznaczane przede wszystkim na inwestycje w transformację energetyczną i cyfrową. To z kolei powinno zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i produktywność firm, w tym mikroprzedsiębirostw. Na razie jest ona znacząco niższa niż średnio w Unii Europejskiej. Różnica jest bardzo duża.

Produktywność pracy w polskich mikrofirmach w 2022 r. wynosiła jedynie 14 tys. euro w przeliczeniu na jednego pracownika. Średnia dla UE jest o 171 proc. wyższa (wynosi 38 tys. euro). Rekordzista, Luksemburg, przebija nas aż dziesięciokrotnie. Widać wyraźny podział na kraje Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Te pierwsze mają znacząco wyższą produktywność od państw, które weszły do Unii Europejskiej w 2004 r. Widać też związek z wielkością firmy. Produktywność krajowych mikroprzedsiębiorstw jest ponadtrzykrotnie niższa niż największych polskich firm (zatrudniających powyżej 250 osób).

Technologiczna szansa

Ale to wcale nie znaczy, że mniejsze firmy nie mają szans w konkurowaniu z większymi. Atutem mikroprzedsiębiorstw jest elastyczność i umiejętność szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. A te zmieniają się coraz szybciej.

Wsparciem dla małych firm są nowe technologie. Choć panuje powszechna opinia, że nowoczesne rozwiązania IT zarezerwowane są dla dużych koncernów, to w rzeczywistości największymi beneficjentami cyfrowej transformacji mogą być właśnie małe firmy. Rozwiązania IT, w tym bazujące na sztucznej inteligencji, coraz częściej oferowane są w elastycznym modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych i konieczności posiadania zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Pomagają przedsiębiorcom zautomatyzować powtarzalne zadania i zoptymalizować procesy (spadek kosztów). Umożliwiają też analizę danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu firmy mogą lepiej optymalizować kampanie marketingowe i trafiać ze swoją ofertą do klientów (wzrost przychodów). To z kolei ma pozytywny wpływ na marże.