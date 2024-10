Aż 39 proc. przedsiębiorstw w Polsce zamierza zwiększyć liczbę aut dostawczych, podczas gdy europejska średnia w tym względzie wynosi 26 proc. Polska ustępuje tu jedynie Grecji (46 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (40 proc.) – wynika z Barometru Flotowego 2024. – Aby zwiększyć efektywność operacyjną i sprostać rosnącym wymaganiom klientów, firmy będą coraz bardziej polegać na samodzielnie zarządzanych flotach pojazdów dostawczych i w nie inwestować. Główną motywacją do rozbudowy flot jest obecnie rozwój firmy lub nowa gałąź działalności, która wymaga zwiększenia liczby pojazdów – twierdzi Rafał Tarnacki, menedżer ds. produktu i innowacji w Arval Service Lease Polska.

Dla usprawnienia dostaw w centrach dużych miast, zwłaszcza tych, w których będą powstawać strefy czystego transportu, a zarazem konieczności obniżania kosztów dostaw tzw. ostatniej mili, niezbędne jest zwiększenie udziału we flotach elektrycznych samochodów dostawczych. Organizatorzy transportu argumentują, że pozwala to na redukcję kosztów paliwa, przy tym całkowity koszt posiadania (TCO) dostawczego samochodu elektrycznego jest już na podobnym lub niższym poziomie niż w przypadku aut spalinowych. Zarazem logistycy zwracają uwagę na rosnące znaczenie redukcji śladu węglowego w organizowaniu transportu.

Podkreślają to zwłaszcza firmy kurierskie, które wykorzystują samochody elektryczne na coraz szerszą skalę. Jedną z największych takich flot w Polsce ma InPost, w sierpniu firma zakupiła 250 fordów e-transit. Obecnie przedsiębiorstwo dysponuje flotą blisko 1300 elektryków. We współpracy z GreenWay inwestuje także w rozwój sieci stacji ładowania, stając się liderem w liczbie prywatnych ładowarek – posiada ich ponad 700. Ślad węglowy transportu paczek dostarczonych do paczkomatów w porównaniu z dostawą kurierską do domu jest niższy nawet o 98 proc. na ostatniej mili. – Wprowadzenie do naszej floty kolejnych elektrycznych fordów to znaczący krok naprzód w realizacji naszej strategii dekarbonizacji – podkreśla Sebastian Anioł, dyrektor działu innowacji logistycznej InPostu. Firma planuje osiągnięcie zerowej emisji netto do 2040 r.

W ubiegłym roku Fundacja EV Klub Polska zrealizowała projekt badawczy „EV365”, analizujący korzyści z elektryfikacji floty. Przez rok cztery samochody elektryczne dostarczające posiłki z wybranej do projektu restauracji przejechały łącznie ponad 97 tys. km, korzystając z energii pochodzącej z fotowoltaiki. Ich eksploatację porównano z analogicznymi pojazdami spalinowymi. Okazało się, że zastąpienie ich elektrykiem, dzięki dużym nadwyżkom energii z instalacji fotowoltaicznej, pozwala zredukować roczne koszty ponoszone na paliwo o ponad 15 tys. zł rocznie.