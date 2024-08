Nowe możliwości zwiększają bezpieczeństwo

Większość Polaków wskazuje bezpieczeństwo jako kluczową cechę decydującą o wyborze metody płatności. Jednym z narzędzi zwiększających bezpieczeństwo jest tokenizacja. To usługa polegająca na zastąpieniu wrażliwych danych unikalnym ciągiem znaków zwanym tokenem. Pomagają w tym zaawansowane algorytmy kryptograficzne, dzięki którym odczytanie cennych danych jest bardzo trudne. Token jest wytwarzany indywidualnie dla każdej transakcji i powiązany z konkretną kartą. Dzięki temu nawet w przypadku przechwycenia tokena przez cyberprzestępców nie mogą oni wykorzystać go do dokonania jakichkolwiek transakcji. Bez dostępu do rzeczywistego numeru karty token jest bezużyteczny. W efekcie dane karty pozostają chronione, ponieważ są przechowywane poza miejscem dokonywania płatności.

Reklama

Tokenizacja powstała wprawdzie jako kolejna warstwa zabezpieczeń płatności, ale korzyści z niej płynące są znacznie większe. Dotyczą zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Dzięki temu, że płatności mogą przebiegać szybciej i wygodniej klienci rzadziej porzucają koszyki zakupowe i chętniej wracają do danego sklepu. To pozwala zwiększać sprzedaż i marżę.

Przykładem usługi bazującej na tokenizacji jest globalny standard płatności kartowych w internecie Click to Pay. Eliminuje on potrzebę ręcznego wpisywania numeru karty, imienia i nazwiska użytkownika oraz daty ważności i kodu zabezpieczającego (umieszczonego na odwrocie karty) podczas zakupów internetowych. Technologia ta ma zastosowanie w przypadku urządzeń z dostępem do internetu, takich jak komputer, tablet czy smartfon.

Tokenizacja przebiega w kilku fazach. Dane karty są zapisane i przechowywane przez centra danych organizacji płatniczych. Usługa – po zapisaniu danych kart – działa z różnymi platformami zakupowymi. W standardzie Click to Pay użytkownik jest rozpoznawany za pomocą urządzenia, z którego korzysta, lub adresu e-mail. Podczas płacenia otrzymuje się dostęp do zapisanych kart, wybiera się jedną z nich i finalizuje płatność.

Tokenizacja zyskuje popularność na całym świecie. Wkracza też nad Wisłę. Fundacja Polska Bezgotówkowa w zeszłym roku ogłosiła zakończenie pierwszego etapu prac nad wdrożeniem Click to Pay w naszym kraju. We współpracy z firmami Mastercard i Visa opracowano model płatności kartą w internecie. Pilotaż usługi po stronie akceptacji uruchomił Autopay. Do końca 2024 r. ma być ona dostępna również w innych firmach działających w Polsce.