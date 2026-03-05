264 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2026 r.

Reklama Reklama

263 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej ,,Zapewnianie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

262 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni

261 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Polityki Demograficznej