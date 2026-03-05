264 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2026 r.
263 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej ,,Zapewnianie cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych w organizacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
262 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni
261 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Polityki Demograficznej
