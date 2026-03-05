Dziennik Ustaw z 5 marca 2026 r. (poz. 271 - 278)

278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
277 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną
276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
275 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie
274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
273 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
272 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie
271 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
