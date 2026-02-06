182 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Reklama Reklama

181 Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku”