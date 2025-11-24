Dziennik Ustaw z 24 listopada 2025 r. (poz. 1595 - 1613)

Aktualizacja: 25.11.2025 09:19 Publikacja: 24.11.2025 22:03
1613 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
1612 Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Limie dnia 28 maja 2025 r.
1611 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim
1610 Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
1609 Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
1608 Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie wykonywania wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanej w Hadze dnia 3 grudnia 2024 r.
1607 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
1606 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2026
1605 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.
1604 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania oraz Protokół do tej Umowy, podpisane w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.
1603 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
1602 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wzoru oraz formy wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego pełni służbę
1601 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach
1600 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku
1599 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
1598 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą
1597 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką
1596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną
1595 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską
