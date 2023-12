Monitor Polski z 15 grudnia 2023 (1386-1404)

Stanisław Janecki: „Tusk został modelowo ograny i okpiony, choć sądził, że to on ogrywa Morawieckiego i Kaczyńskiego. Przejdzie do historii jako najdłużej czekający w kolejce szef rządu, mimo że nikogo innego w tej kolejce nie ma. Podtrzymanie pustego przebiegu tej przyszłej władzy przez dwa miesiące po wyborach to wyłącznie straty wizerunkowe i pod względem wiarygodności”.