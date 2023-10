Dziennik Ustaw z 27 października 2023 (2327-2341)

Teraz mamy do czynienia z zapisami, które pokazują, że jeśli pojawi się nielegalny imigrant – taki którego państwo nie akceptuje – to mamy prawo do deportacji go do kraju pochodzenia. „Tak" – dla ochrony granic zewnętrznych. "Nie" – dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nielegalną imigracją sprawy przemytu ludzi -powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Brukseli po posiedzeniu Rady Europejskiej.