Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej: Wszystko zaczyna się i kończy na zarządzających

Co takiego?

Możemy zagwarantować interesującą pracę i stabilność zatrudnienia w dobrym tego słowa znaczeniu. Praca w służbie cywilnej, nawet dla osób, które nigdy wcześniej w niej nie pracowały, opiera się na umowie o pracę oraz daje możliwości rozwoju już od pierwszych dni. Jeżeli przełożeni pozytywnie oceniają pracę nowego pracownika, to po pierwszej ocenie może on liczyć na umowę na czas nieokreślony. W sektorze prywatnym takie podejście nie jest standardem. Zdarza się, że pracownicy są zaskakiwani redukcjami lub nagłymi zmianami koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa. U nas też można mieć pewność, że wynagrodzenie wpłynie na konto w terminie.

Coraz więcej urzędów wprowadza ruchomy czas pracy i pracę hybrydową – częściowo zdalną, częściowo stacjonarną. Ponadto mało jest takich miejsc, w których mogą pracować młodzi ludzie, a gdzie realizuje się zadania, których efekt może mieć wpływ na setki tysięcy osób w Polsce. To jest praca dla osób, które mają zacięcie państwowotwórcze i których mocno interesuje to, co się dzieje w ich kraju. We wszystkich badaniach widać, że młode pokolenie chce robić w życiu rzeczy istotne. Na takie oczekiwania odpowiedzią jest służba cywilna. Pracowałam w bardzo różnych urzędach i właściwie w każdym z nich miałam szansę robić coś, co faktycznie miało przełożenie na usługi publiczne dla obywateli czy na jakieś rozwiązania prawne. Nie ma dziedziny życia, której my nie dotykamy, bo zajmujemy się ochroną środowiska, klimatem, rozwojem nowych technologii, kulturą, zdrowiem, finansami i wieloma, wieloma innymi sprawami. Jest nas ok. 120 tysięcy, pracujemy w 1742 urzędach.

Zmniejsza się zainteresowanie kształceniem w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W ubiegłym roku nie uruchomiono rekrutacji do kształcenia stacjonarnego, a jedynie do kształcenia w trybie dualnym dla osób, które już pracują w administracji publicznej. Jaka jest przyszłość KSAP? Czy będzie likwidowana?

Jestem absolwentką KSAP i nigdy nie żałowałam tej decyzji. KSAP bardzo dobrze przygotowuje słuchaczy do pracy w służbie cywilnej, w administracji, jednak kształcenie nie może być takie, jakie było 20 lat temu. Absolwenci powinni być przygotowani na to, jak praktycznie rozwiązywać problemy, umieć prowadzić projekty i korzystać przy tym z aktualnej wiedzy i nowoczesnych narzędzi. Zespół programowy, który funkcjonuje w KSAP-ie, aktualizuje podstawę programową do kształcenia. Plus wyciąga wnioski z tego, co zadziało się przez ostatni rok w kształceniu dualnym – zarówno w sensie merytorycznym, programowym, jak i organizacyjnym. Trzeba zrobić wszystko, żeby to zainteresowanie KSAP-em wróciło. A jeśli coś się nie sprawdza, to powinniśmy to zmieniać, unowocześniać.