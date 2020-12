Koronawirus: ryzyko szczepień powinno być zidentyfikowane - rozmowa z prof. Michałem Romanowskim

– Mogą być dwa motywy. Pierwszy to naturalne dążenie koncernów farmaceutycznych do ograniczania lub wręcz wyłączania odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Koncerny mogą wykorzystywać presję Komisji i państw członkowskich UE na jak najszybsze opracowanie szczepionki. Drugi motyw to świadomość koncernów, że tak szybkie wprowadzenie szczepionek do obrotu jest możliwe nie tylko dzięki radykalnemu skróceniu procesu dopuszczenia do obrotu, ale też niestandardowo krótkiemu czasowi na opracowanie szczepionki i jej przetestowanie. To uzasadniałoby oczekiwanie koncernów, aby ryzyko ekonomiczne i prawne przejęło państwo, skoro ono aktywnie zabiega o jak najszybsze opracowanie szczepionki.