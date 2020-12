MZ odpowiada dlaczego nie chce skorzystać z pomocy Niemiec

Wzbudziło to zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich, zwłaszcza w sytuacji gwałtownie pogarszającej się wtedy sytuacji epidemicznej: gwałtownego wzrostu liczby zakażeń i zgonów, oraz braku miejsc i odpowiednio wykwalifikowanego personelu w szpitalach dla chorych na COVID. Adam Bodnar pisał do premiera Mateusza Morawieckiego, że ochrona życia i zdrowia, zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i zwalczanie chorób epidemicznych to konstytucyjny obowiązek władz, a trudno jest dziś się z niego wywiązać wyłącznie dzięki krajowym możliwościom. Dlatego - zdaniem RPO - prawnym i moralnym obowiązkiem polskich władz jest skorzystanie z oferty pomocy.