Wesel w czerwonej strefie nie będzie: zwrot kosztów dla nowożeńców, odszkodowania dla restauratorów

– Nowożeńcy powinni przeanalizować treść umowy z restauratorem lub właścicielem sali weselnej. Ograniczenia w organizowaniu tego typu imprez występują już od marca br. W wielu umowach są więc zapisy pozwalające na modyfikację liczby gości, zmianę terminu lub uwzględniające zasady rozliczeń między stronami w razie konieczności odwołania imprezy. W razie braku takich zapisów możliwe jest aneksowanie umowy. Wymaga to jednak współdziałania obu stron, co nie zawsze jest możliwe – tłumaczy Anna Migdał, radca prawny w MGM Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski Galos Mozes w Sosnowcu.

– Gdy umowa nie zawiera żadnych regulacji albo nie została nawet zawarta na piśmie, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, czy wpłata uiszczona przez klienta do restauracji bądź domu weselnego miała formę zadatku czy też zaliczki – wyjaśnia Bartosz Kosek, adwokat oraz partner w Kancelarii Kochański i Partnerzy. – Wynika to z samej umowy lub z ustaleń stron (m.in. korespondencji e-mailowej, SMS). W wypadku zadatku sprawa jest prostsza. Zgodnie z art. 394 § 3 k.c., gdy nie dojdzie do wykonania umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (a tą jest zakaz organizacji wesel), zadatek podlega zwrotowi. Sytuacja komplikuje się, gdy mamy do czynienia z zaliczką. Wówczas zastosowanie znajdzie art. 495 § 1 k.c. Zgodnie z nim w wypadku tzw. niemożliwości świadczenia wskutek okoliczności, za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, strony nie mogą wzajemnie oczekiwać jego spełnienia (tj. organizacji wesela). Gdy jakieś świadczenia już zostały wykonane, np. zapłacona zaliczka, strona, która ją otrzymała, zobowiązana jest do jej zwrotu według przepisów o tzw. bezpodstawnym wzbogaceniu – podkreśla mec. Kosek.