Jedzenie orzechów chroni przed otyłością

Okazało się m.in., że orzechy włoskie mogą hamować rozwój raka piersi i zmniejszać żywotność jego komórek – co wykazali naukowcy z Marshall University w USA. Z kolei regularne sięganie po nie na wczesnym etapie ciąży korzystnie wpływa na rozwój układu nerwowego płodu i w efekcie podnosi inteligencję dziecka – dowiedli badacze z barcelońskiego Institute for Global Health. Ale to niejedyne dobre, szczególnie dla kobiet, wieści na temat dobroczynnego działania orzechów.

Wyniki mogą się wydać o tyle zaskakujące, że orzechy są wyjątkowo kaloryczne – garstka należących do najzdrowszych orzechów włoskich to aż 200 kalorii, w stugramowej porcji jest ich niemal 700. To bardzo dużo, zważywszy na fakt, że dzienne zapotrzebowanie energetyczne osoby, która nie wykonuje ciężkiej pracy fizycznej, wynosi tylko ok. 2 tys. kalorii.