Naruszenie zbiorowych praw pacjentów w Grójcu? Rzecznik pacjentów sprawdza

Po doniesieniach prasy o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tego szpitala Rzecznik Praw Pacjenta bada, czy placówka medyczna wdrożyła odpowiednie procedury związane z COVID-19 i czy były one przestrzegane. Chodzi zwłaszcza o to, w jaki sposób zadbano o bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów oraz pracowników szpitala.

- Szczególnie istotny w tym kontekście jest wątek wypisywania ze szpitala pacjentów, których stan zdrowia na to nie pozwalał – osób chorych, wymagających dalszego leczenia szpitalnego, w tym osób z COVID-19 - informuje RPP.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Rzecznik Praw Pacjenta nakaże podjęcie działań naprawczych w placówce. Za niedostosowania się do tych decyzji nakładana jest kara w wysokości do 500 tys. zł. W razie uzyskania informacji uprawdopodobniających możliwość popełnienia przestępstwa, Rzecznik będzie zawiadamiał odpowiednie organy.

Od 18 kwietnia konsultanci pracujący na Telefonicznej Informacji Pacjenta w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbierają telefony od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00. Można dzwonić do nich w każdej sytuacji, gdy potrzebna jest porada dotycząca praw pacjenta, ale także w innych sprawach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Numer 800 190 590 + prefiks nr 2.