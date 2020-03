Koronawirus: kwarantanna w akademiku lub sanatorium

Koszt pobytu w izolatorium pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia, a obiekty mające pełnić funkcję izolatoriów wskażą wojewodowie. W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie standardu opieki w izolatoriach czytamy, że chodzi o to, by znajdowały się blisko jednoimiennych szpitali zakaźnych lub placówek z oddziałami zakaźnymi. Izolowanymi pacjentami ma się opiekować ich personel.

Do izolatoriów trafią chorzy z Covid-19, u których infekcja ma łagodny przebieg, osoby, u których podejrzewa się zachorowanie i zostały poddane badaniom na obecność wirusa, czy też osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością) nie powinny w nim przebywać.

Za dzień pobytu pacjenta w izolatorium NFZ zapłaci ok. 125 zł. Środki z Funduszu trafią najpierw do szpitali, które opiekują się izolowanymi pacjentami, a następnie zostaną przekazane przez szpitale do izolatoriów.