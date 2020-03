Koronawirus: polskie szpitale nieprzygotowane na scenariusz włoski

W pierwszej połowie marca Włoskie Towarzystwo Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii (SIAARTI) wydało wytyczne, kogo ratować w sytuacji, gdy pacjentów potrzebujących podłączenia do respiratora jest więcej niż samych urządzeń wentylujących. Z relacji jednego z lekarzy wynika, że mała liczba respiratorów sprawia, że nie podłącza się do nich np. słabo rokujących pacjentów powyżej 60. roku życia.

Jak zapewnia prof. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w Polsce na razie obowiązuje rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w anestezjologii i intensywnej terapii oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do oddziałów z lutego 2012 r. – Sytuacja jest jednak rozwojowa i równolegle trwają przygotowania do realizacji zwiększonych potrzeb zdrowotnych – zapewnia prof. Owczuk.

Dr Konstanty Szułdrzyński, anestezjolog i internista, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dodaje, że ułożenie pacjenta na brzuchu przy respiratorze poprawia przeżywalność o ok. 30 proc. i kierując się tymi obserwacjami, na brzuchu zaczęto układać także pacjentów bez respiratora: – Mało jest w medycynie środków, które są tak tanie i tak skuteczne – mówi. Dodaje, że w razie braku respiratorów można podłączyć chorych do aparatów do znieczulenia, które mają wbudowany respirator: – Największym problemem może jednaka się okazać nie brak sprzętu, ale mała liczba stanowisk intensywnej terapii oraz ludzi, którzy potrafią je obsługiwać. W Polsce jest niewielu anestezjologów – zgodnie z danymi Naczelnej Izby Lekarskiej zawód wykonuje 6,9 tys. osób. Tymczasem zapadalność na koronawirusa wśród personelu medycznego stanowi, jak pokazał przykład Włoch, ok. 20 proc. Dlatego należy zadbać o bezpieczeństwo personelu – podkreśla dr Szułdrzyński.