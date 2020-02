Główny Inspektor Sanitarny o działaniach w sprawie koronawirusa Marek Posobkiewicz tv.rp.pl

Istotna jest świadomość. Jeśli ktoś wraca z terenów, w których pojawił się koronawirus, nie ma objawów zarażenia, to podczas badania test może wyjść negatywny. Jednak nie oznacza to, że taka osoba nie jest nosicielem tego wirusa. On może się ujawnić dopiero za jakiś czas - mówi w rozmowie z Tomaszem Pietrygą Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.