WSA: bez kary za naruszenie zasad kwarantanny przed ogłoszeniem stanu epidemii

Z tego powodu zdaniem sanepidu kara w wysokości 30 tys. zł jest jedyną właściwą reakcją, skoro nieprzestrzeganie przepisów mogło prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia osób postronnych. W jego opinii w demokratycznym państwie prawa nie można tolerować „lekkomyślnego niweczenia wysiłków całego społeczeństwa poprzez świadome lekceważenie obowiązków, które prowadzi do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii wirusa, a w efekcie osoby tracą nie tylko zdrowie, ale i życie".

Ukarana odwołała się od decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ale i wojewódzki inspektor nie był dla niej pobłażliwy i utrzymał decyzję w mocy. Wówczas złożyła skargę do WSA. Tłumaczyła, że o karze dowiedziała się dopiero z decyzji, co pozbawiło ją prawa składania wniosków dowodowych i wyjaśnień przed jej wydaniem. Ponadto decyzję oparto jedynie na nagraniu z monitoringu i notatce policji sporządzonej kilka dni po potencjalnym naruszeniu. Nie mogła więc zostać uznana za dowód.

Niewątpliwie minister zdrowia mógł wprowadzić na zasadach określonych we wskazanym przepisie stan epidemii, co też uczynił, ale ogłosił go dopiero od 20 marca 2020 r. do odwołania. Tymczasem, jak wskazuje sam sanepid, skarżąca miała przebywać na kwarantannie w okresie 18–31 marca 2020 r. Oznacza to, że rozporządzenie nie mogło w ogóle mieć zastosowania w tym wypadku.