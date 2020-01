Będą zachęty do produkcji leków w Polsce

– Udało mi się zrealizować 99 proc. projektów, za które odpowiadałam w poprzedniej kadencji. Tego jednego nie – przyznała minister Emilewicz. – To bodaj jeden z najbardziej skomplikowanych projektów i, jak wielokrotnie mówiłam, właściwie nie ma nigdzie gotowego modelu, który można by przeszczepić do polskiego systemu refundacyjnego, mającego dwa cele – z jednej strony zależy nam na tym, by dostarczyć masowo tanie terapie, a z drugiej strony, by zapewnić polskim pacjentom terapie najnowsze i by powstawały one w Polsce. Przeprowadziliśmy rzetelne prace studyjne, a złożoność tej materii sprawiła, że nie byliśmy gotowi w 2018 r. – przyznała minister Emilewicz. Dodała, że cieszy się, że pomimo braku RTR innowacyjne firmy farmaceutyczne mogą zasilać projekty rozwojowe swoją pomysłowością.