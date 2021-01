Niepożądane skutki szczepień: rząd da tylko 3 tys. zł za wstrząs po szczepieniu

Jeśli pacjent będzie wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, Fundusz wypłaci mu 3 tys. zł. Za hospitalizację związaną z wstrząsem anafilaktycznym trwającą poniżej dwóch tygodni dostanie 10 tys. zł. Wysokość wypłaty za pobyt w szpitalu związany z innymi działaniami niepożądanymi zależy od długości pobytu w szpitalu. Jeśli potrwa on 14 do 30 dni, dostanie od 10 tys. zł do 20 tys. zł, 31–50 dni: 21–35 tys. zł, 51–70 dni: 36–50 tys. zł, 71–90 dni: 51–65 tys. zł, 91–120 dni: 66–89 tys. zł, a powyżej 120 dni: 100 tys. zł.