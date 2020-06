Nowa ustawa pomoże kobietom po poronieniu

Jak tłumaczy Rosa, ustawa, która ma polepszyć sytuację kobiet po poronieniu powstała m.in. w związku z wieloletnimi staraniami w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji pozarządowych. - Nasza rolą jako polityków jest likwidacja barier a nie ich tworzenie. Obowiązujące prawo bywa torturą dla kobiet, które straciły ciążę. Skoro rodzina jest najważniejsza, to myślmy o każdym jej aspekcie - mówi rp.pl Rosa.

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego złożyła we wtorek w Sejmie Monika Rosa z Nowoczesnej. Projekt ma uprościć procedury, które dotyczą całej sytuacji.

Planowane jest także „zniesienia obowiązku rejestracji martwo urodzonego dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w przypadku ubiegania się o urlop macierzyński. To ułatwi cały proces. Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice po poronieniu chcą, by pochówkiem zajęła się gmina bądź szpital” - pisze Rosa. Projekt zakłada też, że rodzice mają mieć prawo do uzyskania tzw. karty martwego urodzenia, gdy rezygnują z pochówku.

Posłanka Nowoczesnej postuluje także, by kobietom zapewniono bezpłatny i swobodny dostęp do opieki psychologicznej, ale bez wywierania presji na nie.