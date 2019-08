Nie ma pojedynczego genu homoseksualizmu

Analiza genetyczna prawie pół miliona osób wykazała, że nie ma pojedynczego genu, który determinował by homoseksualizm. Naukowcy doszli do takiego wniosku na podstawie badań asocjacyjnych całego genomu (GWAS). Przeprowadził je międzynarodowy zespół naukowców, któremu przewodniczył dr Andrea Ganna z Broad Institute of MIT and Harvard w Cambridge (USA), a jego wyniki opublikowało prestiżowe czasopismo "Science".

