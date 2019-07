Lato: Najlepszy czas, by ograniczyć mięso w diecie

Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że zmiana naszej diety latem wynika z uwarunkowań klimatycznych, a one z kolei wpływają na to, jakie produkty dojrzewają właśnie teraz.

Z drugiej strony, są to produkty sezonowe, typowe dla naszego klimatu. Pragnąc poradzić sobie z wysoką temperaturą na zewnątrz, intuicyjnie marzymy o warzywach i owocach dostępnych w tym okresie. Sięgamy po truskawki, ogórki, arbuzy, maliny – bardzo soczyste, nawadniające i pełne minerałów, by poradzić sobie w czasie upałów. Szukamy też jedzenia lekkiego – bób z koperkiem, pomidory z młodą cebulką – czego więcej nam potrzeba? Może jedynie kromki chleba z masłem!

Różni się zdecydowanie i myślę, że każdy tego doświadcza. Latem, szczególnie w upalne dni, mamy znacznie mniejszy apetyt. Zadowalają nas przede wszystkim soczyste owoce, lekkie dania, chłodniki. Marzymy o lemoniadach z miętą i jogurtach. To wszystko są potrawy, które na nasz organizm działają wychładzająco. Szukamy ich instynktownie.

Dlaczego apetyt się tak zmienia pod wpływem temperatury?

Nasze organizmy są rozgrzane. Trawienie posiłków powoduje zwiększone wydzielane ciepła. Najsilniej działają w ten sposób produkty białkowe. Jedzenie produktów bogatych w tłuszcze wymaga dłuższego trawienia, gdyż pokarm zalega w żołądku i powoduje uczucie ciężkości, osłabia nas. To nie jest miłe uczucie, szczególnie gdy doskwierają upały. Ciężkie posiłki mogą również przyczyniać się do wystąpienia zaparć, wzdęć i gorszego samopoczucia. Podobnie mogą działać zbyt duże ilości słodkich owoców, które fermentują w przewodzie pokarmowym. Warto więc dodać nieco błonnika i urozmaicić dietę.



Latem najlepiej czujemy się po zjedzeniu produktów, które mają dużo wody, witamin i mikroelementów. Energię najszybciej uzyskujemy z cukrów – stąd często sięgamy po owoce. Jeśli jemy lekki posiłek (najchętniej na zimno, nie podgrzewany), szybko go trawimy, mamy energię i płyny.