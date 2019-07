Podróże i kąpiele w soczewkach kontaktowych groźne dla oczu

Gdy na dworze jest słonecznie, nasze oczy narażone są na przyjęcie dziesięciokrotnie większej porcji światła niż zwykle. Nad wodą, która odbija aż 95 proc. promieni UVB, dawka ta jest jeszcze większa. Tak ostre słońce, a także wiatr, mogą doprowadzić do odwodnienia oczu, co objawia się suchością, uczuciem piasku pod powiekami, bólem. Poważniejszym skutkiem nadmiaru promieniowania może być uszkodzenie siatkówki i rogówki.

Noszenie ciemnych okularów nie zawsze jest wystarczające. Musimy mieć pewność, że szkła mają filtry UV; warto to sprawdzić u optyka. Ciemne szkła bez filtrów mogą wyrządzić tylko szkodę. Spowodują rozszerzenie źrenic, do których dotrze więcej niebezpiecznych promieni UVB.

Błędy przy noszeniu szkieł kontaktowych

Soczewki kontaktowe wydają się bezpiecznym i komfortowym rozwiązaniem w czasie letnich wyjazdów. Umożliwiają noszenie zwykłych okularów przeciwsłonecznych mimo wady wzroku. Dają swobodę, kiedy jesteśmy w ruchu, uprawiamy sport, korzystamy z basenu czy morskich kąpieli. Niestety, przy ich noszeniu popełniamy karygodne błędy, które zagrażają wzrokowi.

Okuliści ostrzegają, że w soczewkach kontaktowych nie powinniśmy się kąpać, ponieważ może to doprowadzić do zakażenia rogówki bakteriami, wirusami, grzybami i pasożytami. Dużym zagrożeniem są gronkowce, paciorkowce i pełzaki z rodzaju Acanthamoeba – drobnoustroje żyjące w wodzie basenowej.

Ryzykowne są również długie podróże w soczewkach, szczególnie samolotem. Skupisko wielu osób na małej przestrzeni, klimatyzacja plus suche powietrze to idealne warunki do rozprzestrzeniania się drobnoustrojów. Osadzając się na soczewkach, mogą spowodować infekcję rogówki. To niezwykle wrażliwa część oka. Wnikające do niej bakterie są przyczyną zbliznowaceń powodujących nieodwracalne pogorszenie wzroku.

Korzystanie z soczewek kontaktowych wymaga skrupulatnego przestrzegania zasad. Powinny być odpowiednio przechowywane, dezynfekowane i bezwarunkowo zdejmowane podczas długotrwałej podróży.

Zdaniem okulistów bardzo niebezpieczne jest również spanie w soczewkach i używanie ich dłużej, niż są do tego przeznaczone. Żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia, najlepiej stosować soczewki jednodniowe. Przed zanurzeniem się w jakimkolwiek akwenie należy je zdjąć lub używać dobrze dopasowanych okularów pływackich, a po wyjściu z kąpieli soczewki trzeba zmienić na nowe.