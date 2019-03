Uderzenia gorąca: 7 przyczyn niezwiązanych z menopauzą

Nagłe fale gorąca i poty kojarzą się niemal wyłącznie z dolegliwością kobiet wchodzących w okres menopauzy. Niesłusznie Takich objawów mogą doświadczać również osoby młode, a nawet mężczyźni.

Uderzenia gorąca nie muszą oznaczać menopauzy. Ta przykra dolegliwość może mieć bardzo prozaiczną przyczynę, jak np. stres lub świadczyć o poważnej chorobie – czytamy w medonet.pl. Falom gorąca zwykle inne objawy, takie jak wzmożona potliwość i rumienienie się, co wynika z nasilenia termogenezy i czynności gruczołów potowych. Jeśli nie są jednorazowym epizodem, należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, by sprawdzić, co jest ich przyczyną.

1. Choroby tarczycy

Uderzenia gorąca mogą być zwiastunem różnych zaburzeń hormonalnych, jednym z nich jest nadczynność tarczycy. W przebiegu tej choroby mogą pojawić się również inne objawy, takie jak rumienienie się czy wzmożona potliwość oraz rozdrażnienie, problemy z koncentracją i kołatanie serca.Podejrzenie chorób tarczycy należy koniecznie skonsultować z lekarzem i wykonać zalecane badania diagnostyczne.

2. Nadwaga

Kolejnym powodem uderzeń gorąca może być nadwaga. Przyczyną prawdopodobnie jest wyższy poziom estrogenów związany z ilością tkanki tłuszczowej w organizmie. W takim przypadku jedynym sposobem na walkę z falami gorąca jest redukcja tkanki tłuszczowej, czyli utrata masy ciała.

3. Skutki uboczne leków

Często winowajcą uderzeń gorąca są przyjmowane leki. Dotyczy to w szczególności leków antydepresyjnych oraz stosowanych w terapii osteoporozy. To dość popularny wśród wielu specyfików efekt uboczny. Należy skonsultować się z lekarzem i w razie konieczności wypróbować inne dostępne preparaty.

4. Choroby serca

Uderzenia gorąca oraz towarzyszące im kołatanie serca, mogą świadczyć o problemach z sercem. Dolegliwość ta występuje częściej u osób o podwyższonym poziomie cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi, czyli przyczyn występowania zawału mięśnia sercowego.

5. Gruźlica

Bardzo charakterystyczne dla tej choroby są nocne poty połączone z uderzeniami fal gorąca.

6. Nerwica

To schorzenie, któremu towarzyszy silny nieadekwatny do stopnia zagrożenia, zaburzenia pamięci i problemy z koncentracją, problemy z oddychaniem, zaburzenia wzroku, zaburzenia słuchu, bóle głowy, przyspieszony puls i kołatanie serca, a także uderzające gale gorąca z towarzyszącymi potami.

7. Nowotwór

Rzadki - choć bardzo niebezpieczny nowotwór – rakowiak objawia się uderzeniami gorąca, zaczerwieniem twarzy i szyi oraz przyspieszonym tętnem po spożyciu niektórych potraw lub alkoholu. Rakowiak jest nowotworem endokrynogennym, powodującym wydzielanie do krwi substancji czynnych takich, jak np.: serotonina i histamina. Rakowiak najczęściej zlokalizowany jest w obrębie jamy brzusznej.