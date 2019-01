Zapał do ćwiczeń zaczyna mijać już 12 stycznia

Większość osób, które wraz z nowym rokiem postanowiły „wziąć się za siebie” i zacząć regularnie ćwiczyć, nie wytrwa w swoich postanowieniach nawet do końca miesiąca – wynika z badań. Do utraty motywacji dochodzi zwykle ok. 12 stycznia, który zwany jest z tego powodu „dniem rezygnacji”.

Połowa Polaków robi postanowienia noworoczne, jednocześnie niespełna 10 proc. ich dotrzymuje – wynika z danych CBOS opublikowanych w styczniu 2019 r. Polacy chętnie poświęciliby więcej czasu podróżom i rodzinie, czyli przyjemnościom. Tradycyjnie wśród życzeń pojawiły się te związane ze zdrowym trybem życia. 17 proc. Polaków chciałoby częściej uprawiać sport.

Wraz z upływem czasu 90 proc. Polaków traci zapał do kontynuowania noworocznych postanowień i finalnie ich nie spełnia. Badania przeprowadzone na podstawie jednej z aplikacji mobilnych dla sportowców (Strava) pokazały, że chęć utrzymania noworocznych celów zaczynamy tracić już około 12 stycznia. Ta data zyskała nazwę „the quitter’s day” – czyli dzień rezygnacji.

Ćwiczenia: najważniejszy jest nawyk

– Motywacja jest potrzebna, żeby zacząć i później, od czasu do czasu, przypomnieć sobie, dlaczego coś robimy. Jednak na co dzień to nie ona, ale nawyk odpowiada za naszą systematyczność i osiągnięcie celu – podkreśla psycholog sportu Joanna Kotek. Według European Journal of Social Psychology, do wyrobienia nawyku potrzebujemy nie 12, a 66 dni.

Zdaniem ekspertki już na początku naszego działania powinniśmy określić, co konkretnie chcemy osiągnąć, w jakim czasie to zrobimy i jaka jest miara naszego sukcesu, czyli po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel.

Jednym z najlepszych źródeł motywacji jest motywacja wewnętrzna, wynikająca z tego, że lubimy wykonywanie jakiegoś zajęcia. – Jeśli tylko to możliwe, wybierzmy aktywność, która sprawia nam przyjemność. Jeśli chcemy poprawić kondycję, a nie znosimy biegania – znajdźmy alternatywę w postaci siłowni, basenu, czy zajęć tanecznych – radzi Joanna Kotek.

– Błędem jest też chęć nadrobienia dni, w których zapomniało o swoim zadaniu. – O ile przy jednodniowej przerwie to jest jeszcze możliwe, o tyle przy dłuższej może to być już za dużo. Znów przytłoczy nas zadanie i nasza motywacja spadnie. Może nawet całkiem sobie odpuścimy. Dlatego najlepiej zacząć każdego dnia od nowa. To nic, że wczoraj nie poszedłeś biegać. Zrób to dzisiaj! A pomyłki i przerwy? Zdarzają się każdemu – zaznacza Joanna Kotek.

Aktywność rośnie, ale wciąż jest za mała

62 proc. Polaków deklaruje, że są aktywni fizycznie, jednak tylko 30 proc. ćwiczy co najmniej trzy razy w tygodniu – wynika z raportu MultiSport Index 2018. Statystyki te mogą się jednak w kolejnych latach poprawić. Rośnie liczba osób zainteresowanych stałym dostępem do obiektów sportowych w całym kraju – W ciągu ostatnich 12 miesięcy przybyło w Polsce ponad 100 tysięcy użytkowników kart MultiSport. Obecnie z kart korzysta 971, 2 tys. osób w Polsce. W okresie postanowień noworocznych aktywność użytkowników kart wzrosła o niemal jedną czwartą – mówi Adam Radzki, Członek Zarządu firmy Benefit Systems.