Udana operacja na odległość dzięki łączności 5G

W Chinach przy użyciu łączności 5G udało się pomyślnie wykonać zabieg usunięci fragmentu wątroby u świnki – czytamy w Business Insider. Przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych na odległość u ludzi staje się coraz bardziej realne.

Według rządowej agencji Xinhua, która poinformowała o sukcesie chińskich lekarzy, opóźnienie między panelem kontrolnym a operującym robotem wyniosło 0,1 sekundy. Zabieg polegał na usunięciu niewielkiego fragmentu wątroby u małej świnki.

Liu Rong, dyrektor z pekińskiego szpitala nr 301, który na co dzień specjalizuje się w usuwaniu raków trzustki, kierował ramieniem chirurga-robota. Operowane zwierzątko oraz aparatura przeprowadzająca zabieg znajdowała się w innej dzielnicy miasta Fuzhou, stolicy prowincji Fujian. Łączność między oboma miejscami odległymi o ok. 50 km zapewniała sieć 5G.

Przełom w medycynie

W komunikacie podano, że zabieg trwał godzinę, zakończył się pomyślnie, a zwierzę wybudziło się po 30 minutach.

Chińscy lekarze liczą na to, że dzięki łączności 5G będą w stanie przeprowadzać operacje na odległość i pomagać ludziom w trudniej dostepnych miejscach. Miasto Fuzhou jest jednym z 17 w całych Chinach, w których trwa pilotażowe wdrożenie nowej architektury teleinformatycznej. Prowincja Fujian od wieków uznawana jest za pioniera chińskiej przedsiębiorczości. To właśnie stamtąd, z południowowschodniego wybrzeża kraju ruszała wielka fala emigracji do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. Biznesmeni z Fujian uważani są za predestynowanych od dziecka do prowadzenia interesów. Fuzhou chce utrzymać swoją markę także i w nowych dziedzinach technologii i stawia na rozwój informatyki. Według Xinhua jedna trzecia dochodów prowincji Fujian pochodzi z IT.

Łączność 5G i afera z Huawei

Łączność 5G jest typowana jako przyszłość nowych technologii. W ostatnich tygodniach znalazła się ona na cenzurowanym ze względu na podejrzenia wobec światowego lidera w tej dziedzinie, chińskiego koncernu Huawei, podejrzanego o szpiegowanie na rzecz Pekinu. Więcej na ten temat w Business Insider.