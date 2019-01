Leki przeciw cukrzycy i nadciśnieniu zabijają raka?

Kombinacja leków przeciw cukrzycy i nadciśnieniu tętniczemu może prowadzić do obumierania komórek nowotworowych, odbierając im energię.

Metformina jest powszechnie stosowanym lekiem w walce z cukrzycą typu drugiego. Obniża ona poziom cukru we krwi, spowalniając uwalnianie glukozy z wątroby i wchłanianie cukru z pożywienia w jelitach. Lek leczy również insulinooporność, uczulając komórki organizmu na insulinę. Powoduje również niewielki spadek masy ciała.

Niedawno naukowcy ujawnili więcej zastosowań tego leku. Lekarze przepisują metforminę, aby pomóc w leczeniu zespołu policystycznych jajników, a niektórzy badacze sugerują, że lek może poprawić płodność i pomóc w regulacji cykli menstruacyjnych.

Pojawiają się nawet sugestie, że metformina może poprawić długowieczność. Badania na zwierzętach wykazały, że lek może wpływać na procesy metaboliczne związane ze starzeniem się, a badania kliniczne nad jej wpływem na długość życia człowieka są obecnie w toku.

Metformina wykazuje też działanie antynowotworowe. Badania pokazują, że cukrzycy leczeni tym lekiem rzadziej umierają z powodu nowotworów, niż ci leczeni insuliną. Naukowcy z Biozentrum Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii odkryli, że metformina w połączeniu z lekiem o nazwie syrosingopina, na nadciśnienie tętnicze, może powstrzymać rozwój nowotworów. Sama metformina nie jest wystarczająco silnym lekiem, aby zabić komórki nowotworowe. Syrosingopina wzmacnia jej działanie, odcina dopływ energii do nowotworu i powoduje jego śmierć.

„Niedobór energii prowadzi ostatecznie do śmierci komórek nowotworowych, które nie mają już dostępu do energii. Dlatego też połączenie tych dwóch leków może okazać się realną strategią antynowotworową” - podsumowują naukowcy w artykule opublikowanym w czasopiśmie Cell Reports.

Z kolei w badaniu opublikowanym w Journal of the National Cancer Institute oceniono wpływ stosowania metforminy przez osoby z cukrzycą typu 2, u których wyleczono zakażenie H. Pylori, na częstość występowania raka żołądka. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” w badaniu tym wykazano, że chorzy stosujący metforminę mieli o 51 procent niższe ryzyko raka żołądka niż pozostali chorzy. Nie zauważono natomiast, aby średnie stężenie glikemii we krwi (wyrażone za pomocą stężenia hemoglobiny glikowanej) korelowało z zachorowalnością na raka żołądka.

Rak jest nadal jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie i w Stanach Zjednoczonych. Według National Cancer Institute, w 2018 roku lekarze zdiagnozowali ponad 1 700 000 nowych przypadków tylko w Stanach Zjednoczonych.